UPDATE Dusan Uhrin, primele declaratii dupa ce a ajuns in Romania: "Va fi mult mai dificil decat anul trecut" + clubul anunta ca a ajuns la un acord cu antrenorul ceh

Articol de Vlad Nedelea - Publicat miercuri, 09 martie 2022, 16:39 / Actualizat miercuri, 09 martie 2022 17:19Dusan Uhrin Jr. (54 de ani) a ajuns in urma cu scurt timp in Romania si a oferit primele declaratii despre revenirea la Dinamo. Cehul a explicat ce l-a determinat sa se intoarca in Stefan cel Mare si ce planuri are in perioada urmatoare. Cateva minute mai tarziu, clubul a anuntat perfectarea intelegerii.UPDATE 16:50 / OFICIAL Dusan Uhrin s-a inteles cu DinamoLa doar cateva minute ... citeste toata stirea