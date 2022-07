UPDATE / FOTO A inceput show-ul la CE de Juniori de la Otopeni! David Popovici s-a calificat primul in semifinala la 200 de metri liber + Romania, in finala la stafeta

Articol de GSP - Publicat marti, 05 iulie 2022, 10:48 / Actualizat marti, 05 iulie 2022 13:24David Popovici (17 ani) a debutat azi la Campionatele Europene de Juniori de la Otopeni. S-a calificat lejer in semifinala la 200 metri liber, apoi a contribuit la calificarea echipei Romaniei in finala probei de stafeta, 4x100 metri.Televizare: TVR va transmite in fiecare zi sesiunea de seara, cea cu finale, in fiecare zi incepand cu ora 17:00David Popovici (17 ani) va concura azi in semifinala la ... citeste toata stirea