UPDATE / FOTO Prima medalie pentru Romania la CE de Juniori de la Otopeni! Popovici, Stancu, Cozma si Dinu aduc AURUL la 4x100m liber, dupa un finis fabulos!

Articol de GSP - Publicat marti, 05 iulie 2022, 18:41 / Actualizat marti, 05 iulie 2022 18:47David Popovici (17 ani) a debutat azi la Campionatele Europene de Juniori de la Otopeni. S-a calificat lejer in semifinala la 200 metri liber, apoi a contribuit la medalia de aur castigata de Romania la 4x100m liber.CuprinsRomania, AUR la 4x100m liber!Romania, locul 5 la 4x100m liber femininRebecca Diaconescu, in finala la 50m spateDavid Popovici e in finala la 200m liberReprezentantii ... citeste toata stirea