UPDATE Ii forteaza mana lui Varga? Nicolescu respinge si noul pret cerut pentru Matei Ilie: "Cam asta e suma pe care o putem plati"

Sursa: Gazeta Sporturilor
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 05:31
Articol de Eduard Apostol, Cezar Titor - Publicat duminica, 07 septembrie 2025 20:23 / Actualizat luni, 08 septembrie 2025 04:48
Negocierile pentru transferul lui Matei Ilie la Dinamo inca se poarta in culise, dupa ce Nelutu Varga a acceptat sa cedeze din pretentiile financiare pentru stoperul de 22 de ani. De ultima ora insa, Andrei Nicolescu anunta ca pretul cerut e in continuare mult peste ce-si pot permite "cainii" in acest moment.
Asta chiar daca "feroviarii" cer acum 700.000 de euro, plus

