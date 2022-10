UPDATE Mirel Radoi si-a facut praf jucatorii: "Prefer sa ma dau la o parte, suntem prostii satului! Va veni vremea cand vor pleca ei si va ramane un antrenor!" + sedinta de urgenta dupa meci

Articol de Vlad Nedelea - Publicat vineri, 07 octombrie 2022 23:40 / Actualizat sambata, 08 octombrie 2022 00:20FC Arges a invins-o pe CS Universitatea Craiova, scor 1-0, in runda cu numarul 13 din Liga 1. Mirel Radoi (41 de ani), antrenorul oltenilor, a avut un discurs fara precedent. Dupa conferinta de presa, Radoi si-a bagat jucatorii intr-o sedinta care a durat peste 20 de minute. Le-a transmis ca in aceste conditii nu poate continua!Mirel Radoi si-a criticat in direct jucatorii. I-a ... citeste toata stirea