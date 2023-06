Articol de Catalin Stroia - Publicat luni, 26 iunie 2023, 12:40 / Actualizat luni, 26 iunie 2023 15:21Un nou termen a avut loc, astazi, la Curtea de Apel, in procesul in care Mario Iorgulescu e anchetat pentru omor. Avocatii lui Mario au cerut suspendarea dosarului fiindca "inculpatul nu are discernamantul necesar si nu se poate prezenta la proces". Presedintele LPF, Gino, a venit in fata instantei, ca reprezentant al fiului sau.Pe 10 februarie, Mario Iorgulescu a fost condamnat de ... citeste toata stirea