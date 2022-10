UPDATE Patrick Mouratoglou, primul mesaj dupa anuntul ca Simona Halep a fost depistata pozitiv * Ce a scris dupa 18 ore + Raspunsul jucatoarei

Articol de GSP - Publicat sambata, 22 octombrie 2022, 11:21 / Actualizat sambata, 22 octombrie 2022 13:26Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, a avut un prim mesaj legat de scandalul de dopaj in care este implicata sportiva din Constanta.UPDATE 13:00 * Reactia Simonei Halep dupa mesajul luI Patrick MouratoglouHalep a postat pe Instastories mesajul antrenorului sau si a scris scurt "We will, Patrick!".Cel mai probabil, Simona i-a transmis lui Mouratoglou ca cei doi vor lupta ... citeste toata stirea