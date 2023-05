Articol de Andrei Craitoiu, Sergiu Alexandru - Publicat vineri, 19 mai 2023, 14:30 / Actualizat vineri, 19 mai 2023 15:56Rapid bifeaza prima achizitie pentru noul sezon: Omar El Sawy, un mijlocas ofensiv de 19 de ani, de la Csikszereda.UPDATE 15:55 * Prima reactie a lui Omar El SawyRapid l-a prezentat oficial, pe site-ul clubului, pe Omar El Sawy.Este o onoare extraordinara sa reprezint acest club. Nu am cuvinte sa descriu cum ma simt in acest moment. Este primul meu transfer in ... citeste toata stirea