UPDATE Victor Piturca, retinut pentru 24 de ore de DNA!

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 30 ianuarie 2023, 13:28 / Actualizat luni, 30 ianuarie 2023 16:27Victor Piturca (66 de ani) este retinut in aceste momente la sediul DNA, unde este audiat, potrivit Gandul.UPDATE 16:20 * Comunicatul DNA in dosarul in care e implicat Victor PiturcaDirectia Nationala Anticoruptie a emis un comunicat in care aduce lamuriri cu privire la situatiile suspectilor Gabriel Esutu si Victor Piturca, cei care vor fi retinuti pentru 24 de ore."Procurorii ... citeste toata stirea