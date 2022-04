Urmasul lui Gretzky e fan Putin. Alex Ovecikin doboara recordurile din NHL, dar prietenia cu presedintele Rusiei ii atrag oprobriul public

Articol de Aurelian Rotea - Publicat miercuri, 13 aprilie 2022, 19:00 / Actualizat miercuri, 13 aprilie 2022 20:57Desi in acest sezon a egalat recordul legendarului Wayne Gretzky, ajungand la 12 sezoane in NHL in care a inscris cel putin 40 de goluri si are toate sansele sa devina cel mai bun marcator din istoria NHL, Alex Ovecikin (36 de ani) ramane criticat aspru in SUA pentru declaratiile sale pro-Putin.De cativa ani buni, Aleksandr Ovecikin, 36 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuti ... citeste toata stirea