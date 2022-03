Urmatoarea tinta a celor de la FCSB? Jucatorul care l-a cucerit pe MM Stoica: "Imi place foarte mult!"

Articol de GSP - Publicat duminica, 06 martie 2022, 11:19 / Actualizat duminica, 06 martie 2022 11:24Sepsi OSK s-a impus pe teren propriu cu scorul 2-1 in fata celor de la FCU Craiova in ultima etapa a sezonului regulat, iar un jucator din lotul covasnenilor i-a atras atentia lui MM Stoica.Gazdele s-au vazut conduse inca de la inceputul partidei, dar au reusit sa intoarca scorul in doar opt minute. Marius Stefanescu (23 de ani) a fost cel care a deschis drumul victoriei echipei lui Bergodi, ... citeste toata stirea