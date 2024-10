Urnele pentru EURO 2024, aproape de a fi definitivate * Romania poate pica intr-o grupa horror cu Spania si Franta

Articol de GSP - Publicat luni, 26 septembrie 2022, 14:56 / Actualizat luni, 26 septembrie 2022 15:44Pe 9 octombrie, in Germania, va avea loc tragerea la sorti pentru grupele din preliminariile EURO 2024, iar ultimele meciuri din Liga Natiunilor vor stabili componenta urnelor.Romania infrunta Bosnia, de la 21:45, in ultima runda din Liga Natiunilor (Divizia B, Grupa a 3-a, etapa #6). Partida e liveTEXT pe GSP.ro si in direct la PrimaTV.Luni si marti se vor disputa ultimele partide din Liga ... citește toată știrea