UTA a anuntat despartirea de Ionut Badea * Cine ii va lua locul

Articol de GSP - Publicat vineri, 20 mai 2022, 14:40 / Actualizat vineri, 20 mai 2022 15:00UTA a anuntat despartirea de antrenorul principal Ionut Badea (46 de ani), cel care i-a pregatit pe aradeni incepand din luna ianuarie.UTA a ales sa nu ii prelungeasca contractul lui Ionut Badea, antrenorul care a pregatit echipa in acest an, pentru un total de 16 partide. Anuntul oficial a fost facut de clubul aradean in aceasta dupa-amiaza.