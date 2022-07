UTA are "satelit" in Liga 3. Parteneriatul cu Progresul Pecica a inceput, unde clubul din Liga 1 a trimis antrenor principal si o serie de jucatori

A inceput aventura echipei Progresul Pecica colorata mult in "alb-rosu" prin parteneriatul cu UTA, clubul emblema al judetului Arad.Formatia din Liga 3 clasata pe locul 2 in play-out-ul Seriei a 8-a (6 din 9 la general) in sezonul recent incheiat da o mana de ajutor in cresterea juniorilor "Batranei Doamne", dar, in acelasi timp, isi asigura si ea continuitatea fara a avea cheltuielile din campionatele trecute. Palma a fost batuta definitiv zilele trecute de cele doua conduceri, inclusiv ... citeste toata stirea