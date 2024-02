UTA - FC Botosani, 2-2 * "Batrana Doamna" a salvat un punct in minutul 90, in inferioritate numerica

Articol de Liviu Manolache, Bogdan Cioara (Arad) - Publicat luni, 12 februarie 2024, 18:57 / Actualizat luni, 12 februarie 2024 19:28UTA Arad - FC Botosani, din etapa a 25-a din Superliga, s-a terminat la egalitate, scor 2-2. Aradenii au egalat in minutul 90, desi jucau in inferioritate.Doua echipe aflate "pe val", UTA ceva mai linistita dupa doua izbanzi consecutive si FC Botosani, cu aspiratii de viitor in urma celor trei victorii din ultimele patru etape din Superliga, si-au propus sa ... citește toată știrea