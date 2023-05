Articol de Vlad Rosu - Publicat marti, 23 mai 2023, 17:46 / Actualizat marti, 23 mai 2023 18:33Ramas fara contract dupa despartirea de grecii de la Levadiakos, in luna februarie a acestui an, atacantul Adrian Petre (25 de ani) ar fi foarte aproape de a reveni la UTA Arad, formatie la care a mai evoluat in doua randuri de-a lungul carierei.Ajungerea fostului international de tineret la gruparea aradeana depinde de un factor important: daca UTA ramane sau nu in Superliga la finalul acestei ... citeste toata stirea