Articol de Bogdan Cioara (Arad) - Publicat luni, 19 iunie 2023, 15:08 / Actualizat luni, 19 iunie 2023 15:16Reunirea echipei UTA a avut loc in aceasta dimineata.La vizita medicala a echipei lui Mircea Rednic au fost prezenti portarii Iacob si Kucher si jucatorii Benga, Cooper, Stahl, care va fi imprumutat inca un sezon de la Rapid, R. Pop si Isac. Dar si o serie de juniori.Antrenorul Mircea Rednic are in contract o clauza prin care trebuie sa includa la antrenamente cel putin noua ... citeste toata stirea