" Va fi cu ochii pe evolutiile lui in saptamanile urmatoare" * Ce jucator de la FCSB ar putea pleca in vara + Becali a refuzat deja o oferta pentru el

Articol de GSP - Publicat marti, 07 februarie 2023, 10:28 / Actualizat marti, 07 februarie 2023 10:28Darius Olaru (24 de ani) joaca tot mai bine la FCSB, iar in vara Gigi Becali ar putea sa-l vanda in strainatate. Rangers e din nou atenta la el.Recent, patronul FCSB a dezvalui ca a primit o oferta de 5 milioane pentru mijlocasul central, dar a refuzat-o. Echipa ros-albastra ar fi primit acum un milion de euro pentru un imprumut pana in vara si alte patru milioane la finalul ... citeste toata stirea