Va fi iures, pica iar Dinamo? 5 lucruri de stiut intr-un final INCENDIAR de play-out + Programul echipelor care lupta pentru supravietuire

Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 24 aprilie 2024, 00:05 / Actualizat miercuri, 24 aprilie 2024 01:20Dinamo mai are trei meciuri de disputat pana la finalul play-out-ului, doua partide acasa, cu Voluntari si UTA, plus deplasarea de la Cluj, cu Universitatea. "Cainii" au nevoie de un parcurs perfect, impletit cu jocul favorabil al rezultatelor, pentru a nu retrograda din nou.Nu e de gluma pentru Dinamo si fanii ei, echipa a intrat serios in hora retrogradarii, iar timpul nu e nici ... citește toată știrea