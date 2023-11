Articol de Sergiu Alexandru - Publicat joi, 16 noiembrie 2023 22:58 / Actualizat joi, 16 noiembrie 2023 23:58Ucraineanul Oleksandr Usyk (36 de ani) si englezul Tyson Fury (35 de ani) au ajuns la un acord. Cel mai asteptat meci de box va avea loc pe 17 februarie 2024, la Riad (Arabia Saudita).Partida de box care va decide campionul absolut la categoria grea are in sfarsit loc. Dupa aproape un an, Fury si Usyk au batut palma. Isi vor pune in joc centurile la categoria grea intr-un meci ... citeste toata stirea