Va juca sau nu Rafael Nadal in Cupa Davis? "Daca nu sunt suta la suta sau sunt departe de a-mi castiga meciul, nu ies pe teren"

Articol de Roxana Fleseru - Publicat vineri, 18 octombrie 2024, 16:43 / Actualizat vineri, 18 octombrie 2024 16:44Rafael Nadal (38 de ani) a incercat sa schiteze cum va arata retragerea sa, spaniolul afirmand ca este posibil sa nu joace in Cupa Davis daca nu se simte pregatit.Rafael Nadal a fost invins in semifinalele turneului demonstrativ "Six Kings Slam" de Carlos Alcaraz cu 6-3, 6-3, apoi a vorbit despre cum va arata participarea sa la Cupa Davis, ultima actiune din cariera sa. Turneul ... citește toată știrea