Va mai amintiti de Roland Agalliu? Povestea primului stranier aparut dupa Revolutie in Divizia A + cum arata si ce face in prezent

Articol de Bogdan Fechita - Publicat duminica, 24 aprilie 2022, 11:29 / Actualizat duminica, 24 aprilie 2022 12:52Roland Agalliu, 60 de ani in prezent, a fost primul stranier aparut in Divizia A dupa Revolutie. Albanezul care evolua ca atacant a devenit campion si castigator al Cupei Romaniei cu Universitatea Craiova.Imediat dupa Revolutie, fotbalistii din Divizia A au inceput sa se transfere in masa in campionatele mai puternice din Europa, incepand cu Hagi, Popescu si Dan Petrescu. Pentru ... citeste toata stirea