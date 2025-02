Valentin David crede ca FCU Craiova a avut penalty in finalul jocului cu CFC Arges: "De data aceasta, arbitrul nu a observat!" Antrenorul oltenilor a comentat gafa lui Meijer si a numit "inimaginabile" tragerile de timp ale pitestenilor

FCU Craiova lua in calcul doar victoria in meciul de pe teren propriu cu Campionii FC Arges, insa nu s-a ales cu nimic din primul sau joc oficial din 2025. A cedat cu scorul de 0-1 in Banie, marti seara, cu unicul gol marcat dupa un penalty transformat de Mihai Roman in urma unei gafe mari a lui Meijer!Trupa lui Adrian Mititelu iese in pierdere dupa aceasta etapa a 18-a a Ligii 2, indepartandu-se si mai mult de locurile calificabile in play-off, iar jocuri la dispozitie pentru a prinde macar ... citește toată știrea