Valentin Gheorghe a semnat in Superliga! Unde va evolua fostul jucator al celor de la FCSB

Articol de Ovidiu Minea - Publicat vineri, 28 iunie 2024, 17:24 / Actualizat vineri, 28 iunie 2024 17:58Poli Iasi a batut palma cu aripa stanga Valentin Gheorghe (27 de ani), care s-a despartit recent de Universitatea Cluj-Napoca.Fotbalistul ajunsese in Ardeal vara trecuta, de la gruparea turca Umraniyespor, unde fusese imprumutat de FCSB.Gheorghe trecuse la "ros-albastri" in 2021, cand Gigi Becali a platit 250.000 de euro Astrei Giurgiu, grupare de care jucatorul a apartinut in perioada ... citește toată știrea