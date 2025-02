Valentin Suciu, increzator dupa egalul cu CFR Cluj: "Trebuie sa invatam din acest lucru"

Articol de Claudiu Badea - Publicat vineri, 28 februarie 2025, 22:16 / Actualizat vineri, 28 februarie 2025 22:54Sepsi si CFR Cluj au remizat 1-1, in etapa 29 a Superligii Romaniei. Pentru covasneni a inscris Coman (30), in timp ce pentru clujeni a marcat Kamara (61). In urma rezultatului, play-off-ul Superligii s-a configurat oficial. FCSB, CFR Cluj, "U" Cluj, Universitatea Craiova, Dinamo si Rapid sunt cele sase formatii ce isi vor juca sansa pentru titlu.Sepsi nu mai are nici o sansa ... citește toată știrea