Valentin Suciu s-a despartit de FK Miercurea Ciuc dupa ratarea accederii in play-off-ul Ligii 2! Antrenorul pleaca de la clubul harghitean dupa patru ani: "Exista mult mai multe aspecte pozitive decat negative"

Ratarea play-off-ului de catre FK Miercurea Ciuc a adus un mic cutremur in interiorul clubului harghitean. Duminica a avut loc o sedinta, la o zi distanta dupa remiza de acasa cu FC Brasov (scor 1-1), iar luni clubul a anuntat ca antrenorul Valentin Suciu a demisionat.Din informatiile Liga2.ro, si Francisc Dican, numit director tehnic la echipa in toamna trecuta, pleaca de la FK Miercurea Ciuc. Totodata, variante pentru inlocuirea lui Valentin Suciu sunt, in acest moment, cel putin pana la ... citeste toata stirea