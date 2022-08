Valeriu Iftime a ajuns la un acord cu Gigi Becali: "Gata, mi-a dat banii. Acum sunt suporter infocat al FCSB-ului"

Articol de GSP - Publicat marti, 16 august 2022, 16:02 / Actualizat marti, 16 august 2022 16:22Valeriu Iftime, patronul de la FC Botosani, a dezvaluit ca a ajuns la o intelegere cu Gigi Becali, in cazul datoriei pe care FCSB o avea la transferul lui Morutan in Turcia, la Galatasaray.FC Botosani avea de primit 279.000 de euro de la FCSB, reprezentand 9% din transferul lui Olimpiu Morutan in Turcia, dar Becali a tot amanat plata. In martie, Botosani a castigat procesul, iar Valeriu Iftime ... citeste toata stirea