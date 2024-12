Valeriu Iftime a demisionat! Prima reactie a patronului de la Botosani: "Eu nu ma inrolez oricand si oricum"

Articol de David Marinescu - Publicat luni, 23 decembrie 2024, 16:15 / Actualizat luni, 23 decembrie 2024 16:30Patronul celor de la FC Botosani, presedintele Consiliului Judetean Botosani, dar si presedintele filialei a Partidului National Liberal, Valeriu Iftime, a demisionat din functia de prim-vicepresedinte al PNL. Acesta si-a depus mandatul in sedinta de acum cateva zile a Biroului Politic National.Valeriu Iftime a intrat in politica in vara acestui an cand a castigat Consiliului ... citește toată știrea