Valeriu Iftime anunta ca are o oferta concreta pentru un jucator de baza: "Sunt discutii avansate"

Articol de GSP - Publicat luni, 17 ianuarie 2022, 12:20 / Actualizat luni, 17 ianuarie 2022 12:53Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botosani, anunta ca mijlocasul Malcom Edjouma (25 de ani) are o oferta concreta din strainatate si ca n-ar fi exclus ca francezul sa plece din Romania in aceasta iarna."Am o propunere avansata, destul de conturata, pentru Malcom Edjouma. Are oferta din strainatate, din Polonia", a spus Valeriu Ifitme, fara a anunta numele clubului interesat de mijlocasul ... citeste toata stirea