Valeriu Iftime, devastator dupa meciul cu Farul: "Trebuie sa fii nesimtit! Te lasi dracului de tot!"

Articol de Adrian Jitea - Publicat sambata, 09 martie 2024, 18:27 / Actualizat sambata, 09 martie 2024 18:27Valeriu Iftime, finantatorul lui FC Botosani, l-a criticat in termeni duri pe Horia Mladinovici, "centralul" de la remiza cu Farul, scor 0-0, in ultima runda a sezonului regular.FC Botosani a incheiat pe ultima pozitie sezonul regular. Valeriu Iftime spune ca arbitrajul a avut un rol important in prabusirea echipei lui. Finantatorul nu l-a menajat nici pe antrenorul Bogdan Andone. I-a ... citește toată știrea