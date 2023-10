Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 18 octombrie 2023, 13:49 / Actualizat miercuri, 18 octombrie 2023 14:30FC Botosani va fi istorie daca echipa retrogradeaza in liga secunda! Valeriu Iftime, finantatorul gruparii moldave, a anuntat ca-si va retrage finantarea in cazul in care clubul sau ajunge la "matineu". In prezent, Botosaniul e "lanterna rosie" a Superligii.S-au dus vremurile in care Botosaniul se transformase intr-o nuca tare a intrecerii interne si batea la portile cupelor ... citeste toata stirea