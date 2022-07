Valeriu Iftime poate da lovitura dupa cel mai tare amical al verii: "Au notat doua nume de la noi!"

Articol de Ionel Lutan - Publicat vineri, 08 iulie 2022, 19:16 / Actualizat vineri, 08 iulie 2022 19:16FC Botosani a incheiat stagiul de pregatire din Austria cu o "remiza alba" in compania campioanei Cehiei, Victoria Plzen.Valeriu Iftime, finantatorul celor de la FC Botosani, e multumit de modul in care a aratat echipa la primele meciuri sub comanda lui Mihai Teja si spune ca Plzen, campioana Cehiei, a pus ochii pe mai multi fotbalisti.FCU CraiovaAdrian Mititelu reaprinde razboiul cu CS ... citeste toata stirea