Valeriu Iftime surprinde! Motivul pentru care nu-si doreste ca FC Botosani sa intre in play-off: "Acolo sunt banii"

Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 06 februarie 2023, 21:46 / Actualizat luni, 06 februarie 2023 21:49Valeriu Iftime, patronul lui FC Botosani, sustine ca ar prefera ca echipa lui sa termine pe primul loc in play-out in detrimentul unei prezente in play-off. Rationamentul afaceristului? Locul 7 ar insemna pentru moldoveni o posibilitate reala de a evolua in preliminariile Conference League.Victoria spectaculoasa reusita de FC Botosani cu Petrolul, scor 5-0, a dus echipa lui Stoican la ... citeste toata stirea