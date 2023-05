Articol de Sergiu Alexandru - Publicat joi, 04 mai 2023, 18:54 / Actualizat joi, 04 mai 2023 22:30La aproape doua saptamani dupa ce a urlat in direct la Gigi Becali, Vali Moraru i-a prezentat scuze in direct patronului FCSB.Azi, Gigi Becali si Vali Moraru, moderatorul emisiunii "DigiSport Special", au dialogat din nou. La finalul interventiei, Vali Moraru i-a prezentat scuze lui Gigi Becali pentru modul in care a reactionat la ultima discutie.FCSBGigi Becali a sunat in direct sa-l puna ... citeste toata stirea