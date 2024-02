VAR in tenis :) * Un spectator l-a corectat pe arbitru in timpul meciului Anei Bogdan de la Transylvania Open

Articol de Romeo Ene - Publicat sambata, 10 februarie 2024, 12:41 / Actualizat sambata, 10 februarie 2024 14:18Ana Bogdan (31 de ani si 65 WTA) a invins-o pe Arantxa Rus (45 WTA si 32 de ani), favorita principala, cu 3-6, 7-6 (6), 7-6 (5,) in sferturile de la Transylvania Open. Un moment amuzant a avut loc in timpul partidei.Arbitrul a fost corectat public de un spectator in timpul unui punct, insa, asa cum era normal, decizia nu a fost schimbata.PROCES HALEPSimona Halep a revenit in ... citește toată știrea