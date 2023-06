Articol de Vlad Rosu - Publicat luni, 12 iunie 2023, 18:57 / Actualizat luni, 12 iunie 2023 19:30Patronul celor de la CFR Cluj, Ioan Varga, a anuntat ca italianul Andrea Mandorlini (62 de ani) va fi noul antrenor al trupei din Gruia, dupa ce Dan Petrescu (55 de ani) a plecat de la formatia clujeana in Coreea de Sud, la Jeonbuk Motors. Despre numirea lui Mandorlini pe banca "feroviarilor" a scris in exclusivitate Gazeta Sporturilor, in urma cu cateva zile.Finantatorul lui CFR Cluj a spus ca ... citeste toata stirea