Varianta pe care MM Stoica o exclude din start in cazul lui Tamm: "Fereasca Dumnezeu! Nu de aia l-am adus" + Ce l-a uimit pe jucator la clubul lui Becali

Articol de GSP - Publicat miercuri, 13 iulie 2022, 10:48 / Actualizat miercuri, 13 iulie 2022 11:07Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, exclude din start varianta ca fundasul Joonas Tamm (30 de ani) sa fie folosit in atacul ros-albastrilor in situatiile de criza.Marti, Gazeta Sporturilor i-a facut profilul fundasului estonian prezentat luni de FCSB, iar concluzia a fost ca Tamm poate fi folosit si atacant in finalul meciurilor impotriva unor adversari care isi supraaglomereaza ... citeste toata stirea