Varianta-soc * Laurentiu Reghecampf, solutie pentru Rapid? "E nevoie de autoritate!"

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat marti, 30 aprilie 2024, 10:58 / Actualizat marti, 30 aprilie 2024 12:37Constantin Zotta, fost presedinte la Rapid, a analizat situatia in care se afla echipa alb-visinie si are o propunere neasteptata pentru postul de antrenor: Laurentiu Reghecampf.Desi a intrat in play-off la patru puncte de FCSB si spera la titlu, Rapid are o serie de cosmar: 6 infrangeri si un egal. Dupa demiterea lui Cristiano Bergodi, conducerea cauta un nou antrenor, mai ales ca ... citește toată știrea