In conferinta de presa in care a fost prezentat ca antrenor principal la Chindia Targoviste, Vasile Miriuta (54 de ani), ultima data la Minaur Baia Mare, cu care a retrogradat in aceasta primavara tarzie in Liga 3, a primit si o intrebare care l-a pus intr-o situatie usor stanjenitoare, in care sa dea explicatii despre ceea ce spunea cu ceva timp in urma.In raspunsul oferit a atins si un alt subiect sensibil pentru el, prin care s-a prins singur in offside, insa putini stiu "regulamentul". ... citeste toata stirea