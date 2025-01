Vasile Miriuta i-a pus gand rau lui Mirel Radoi: "Mergem la Craiova sa castigam!"

Articol de Ovidiu Minea - Publicat vineri, 31 ianuarie 2025, 13:53 / Actualizat vineri, 31 ianuarie 2025 14:51Mirel Radoi va bifa primul meci din noul mandat ca antrenor la Universitatea Craiova duminica, in disputa cu Politehnica Iasi. Oaspetii sunt in criza profunda, moldovenii obtinand doar doua puncte in cele opt etape din retur si pierzand ultimele patru meciuri.Rezultatele foarte slabe au dus la renuntarea la serviciile antrenorului Emil Sandoi si instalarea lui Vasile Miriuta pe ... citește toată știrea