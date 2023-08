Vasile Miriuta (54 de ani) este noul antrenor principal al echipei Chindia Targoviste, asa cum Liga2.roa anuntat de ieri. Il inlocuieste pe Dragos Militaru (33 de ani), demis dupa doar trei jocuri oficiale, dintre care doua in Liga 2, fara sa piarda vreunul.Ultima data la Minaur Baia Mare, unde a indeplinit rolul de antrenor, apoi director tehnic si din nou antrenor, echipa cu care a retrogradat in Liga 3 si de care s-a despartit oficial, in acte, incepand de ieri, 17 august, potrivit ... citeste toata stirea