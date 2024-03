Vasile Mogos, dupa infrangerea CFR-ului cu CSU Craiova: "Sunt mandru sa fiu la nationala, dar astazi sunt prea suparat"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat sambata, 16 martie 2024, 22:43 / Actualizat sambata, 16 martie 2024 23:13Vasile Mogos (31 de ani), fundasul drepta de la CFR Cluj, considera ca echipa lui merita mai mult in partida pierduta cu CSU Craiova, scor 1-2, in prima runda a play-off-ului Superligii.Mogos spune ca ardelenilor le-a lipsit sansa in acest meci, in care au ratat foarte mult si au pierdut nemeritat, in opinia aparatorului.CFR CLUJ - CSU CRAIOVA 1-2Ivaylo Petev recunoaste: "Da, ... citește toată știrea