Vasili Hamutovski s-a intors in Ghencea! Functia pe care o va avea fostul portar la Steaua: "Sunt foarte fericit sa revin aici"

Lovitura de imagine data de clubul Steaua, care astazi, 1 aprilie 2022, l-a readus in Ghencea pe Vasili Hamutovski (43 de ani), fostul goalkeeper, originar din Belarus, urmand a fi antrenor cu portarii in cadrul Academiei Stelei.Hamutovski este un fost jucator care a scris istorie pentru Steaua, pentru care a evoluat in perioada 2003-2006, in 50 de meciuri. A castigat doua titluri cu clubul din Ghencea si a ajuns in sezonul 2004-2005 pana in optimile de finala ale Cupei UEFA, cand s-a pierdut ... citeste toata stirea