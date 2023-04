Articol de Andrei Craitoiu, Cristi Preda (foto), Alexandru Barbu, Andrei Petrescu, Iosif Popescu (video) - Publicat joi, 27 aprilie 2023, 14:56 / Actualizat joi, 27 aprilie 2023 15:42Kyros Vassaras (57 de ani), presedintele CCA, a spus ca nu isi da demisia, in ciuda faptului ca apar greseli de arbitraj din ce in ce mai evidente in meciurile din Superliga.Miercuri, Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, i-a cerut grecului sa plece, spunand ca grecul isi bate joc de fotbalul romanesc. Fostul ... citeste toata stirea