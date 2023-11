Articol de Adrian Duta - Publicat joi, 30 noiembrie 2023, 15:52 / Actualizat joi, 30 noiembrie 2023 15:52Andrea Compagno (27 de ani), atacantul de la FCSB, a admis ca s-a schimbat fata de sezonul trecut si din cauza lui Gigi Becali, patronul echipei.Italianul e in scadere fata de sezonul trecut, cand marca 11 goluri in 18 meciuri de SuperLiga pentru FCSB. In actuala stagiune are 4 reusite, in 14 meciuri. Recunoaste ca presiune pusa de Becali ar fi una dintre cauzele pentru care si-a pierdut ... citeste toata stirea