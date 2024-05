Verdict crunt pentru Craiova! Galca l-a pierdut pana la finalul sezonului

Articol de Romeo Ene - Publicat miercuri, 01 mai 2024, 16:09 / Actualizat miercuri, 01 mai 2024 17:06Universitatea Craiova a primit o veste rea inainte de finalul sezonului. Trupa lui Costel Galca (52 de ani) nu va mai putea conta in ultimele trei etape pe Stefan Baiaram (21 de ani), care s-a accidentat in meciul cu Rapid, din etapa #7 a play-off-ului.Oltenii au castigat la ultima faza in Giulesti, gratie reusitei semnate de Alexandru Cretu (32 de ani) in minutul 96, dar au primit si o ... citește toată știrea