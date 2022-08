VERDICT OUT pana la finalul anului! Fundasul dorit si de Becali s-a operat, dupa accidentarea suferita la ultimul meci

Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 17 august 2022, 12:50 / Actualizat miercuri, 17 august 2022 13:22Accidentat in infrangerea lui FC Arges cu FCU Craiova, 0-2, fundasul central al pitestenilor, Grigore Turda (25 de ani), a suferit o fractura de maleola, urmand sa lipseasca o perioada indelungata de pe gazon.Fotbalistul dorit la un moment dat si de FCSB, comparat de Jean Vladoiu cu Belodedici, s-a "rupt" in minutul 35 al partidei de vinerea trecuta, dupa ce a aterizat gresit in urma ... citeste toata stirea