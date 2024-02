Verdictul dur al lui Viorel Moldovan: "Campioana nu trebuie sa piarda mai mult de atat"

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat duminica, 25 februarie 2024, 07:02 / Actualizat duminica, 25 februarie 2024 11:21Fostul international Viorel Moldovan a analizat sansele Rapidului la titlu dupa esecul suferit in fata lui Poli Iasi (1-3).Rapid este la a cincea infrangere de la inceputul sezonului. Prea mult, considera Viorel Moldovan.Poli Iasi - Rapid 3-1Cum a pregatit Leo Grozavu victoria sezonului: "N-as vrea sa fiu malitios, dar Rapid are asta in pedigree"Doar FCSB ... citește toată știrea