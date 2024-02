Verdictul lui Basarab Panduru * Ce jucator din Superliga l-a cucerit: "S-au invatat minte"

Articol de Romeo Ene - Publicat joi, 29 februarie 2024, 10:47 / Actualizat joi, 29 februarie 2024 11:24Basarab Panduru (53 de ani), fostul international, a vorbit in termeni laudativi despre un jucator de la Rapid, dupa succesul giulestenilor in fata celor de la UTA Arad, scor 4-1, in etapa #28 din Superliga.Albion Rrahmani (23 de ani) a inscris o "dubla" in partida castigata de Rapid si a ajuns la 11 goluri in acest sezon. Daca tinem cont de faptul ca a fost accidentat o buna perioada de ... citește toată știrea