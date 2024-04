Verdictul lui Ion Craciunescu dupa Dinamo - Voluntari: doua penalty-uri neacordate!

Articol de Emanoil Ursache - Publicat sambata, 27 aprilie 2024, 07:42 / Actualizat sambata, 27 aprilie 2024 07:42Ion Craciunescu, fost arbitru si presedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), a evidentiat doua mari greseli ale brigazii conduse de centralul Radu Petrescu in Dinamo - FC Voluntari, scor 1-1.Concluzia lui Craciunescu a fost ca Dinamo si Voluntari au avut fiecare cate un penalty neacordat in timpul partidei cruciale in lupta pentru salvarea de la retrogradare.DINAMO - ... citește toată știrea